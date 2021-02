Voters seeking to recall Gov. Gavin Newsom can drop off signed petitions at the following locations: Goleta Valley Gun and Supply, 5669 Calle Real, Goleta; Goodland Guns, 5731 Hollister Ave., Goleta; Shear Salon and Day Spa, 1005 E Ocean Ave., Lompoc; AH Juice Organics, 432 E Haley St., Santa Barbara; Dodge City Shooters Supply, 4010 Calle Real, No. 3, Santa Barbara, and Santa Barbara Surfacing, Inc., 5208 Calle Cristobal, Santa Barbara.

— Annelise Hanshaw