VENTURA — FlowerSong Press will present five poets from 1 to 3 p.m. Nov. 6 at the Bank of Books, 748 E. Main St., Ventura.

The poets are Luivette Resto, David A. Romero, Angelina Sáenz, Fernando Albert Salinas and Matt Sedillo.

FlowerSong Press encourages voices from the U.S., Latin America and around the world.

For more information, call the store at 805-643-3154.

— Dave Mason