Rep. Carbajal holds Citizenship Recognition Ceremony

Rep. Salud Carbajal, D-Santa Barbara, honored 102 new United States citizens on the Central Coast Saturday morning during the fourth annual Citizenship Recognition Ceremony. The ceremony was held via Zoom.

The ceremony, held via Zoom on Saturday morning, began with a recording of the National Anthem sung by Milanea Espinoza, a Santa Maria resident.

Then, Rep. Carbajal congratulated everyone on achieving their U.S. Citizenship, sharing the importance of freedom and equality values, as well as the diversity and culture they bring to the nation.

In addition, he shared his own story of becoming a U.S. Citizen.

He recognized each new citizen with a Certificate from the United States Congress in honor of their citizenship.

Rep. Carbajal said he understands what the immigraiton process feels like and what people must go through in order to achieve citizenship, such as studying for the civics exam, learning English and more.

Finally, he highlighted one of his staff members, Rita Casaverde, who became a citizen last year and is now working on immigration casework among other issue areas in his office.

Approximately 10,000 new people from 64 different countries became U.S. Citizens once a month in the Los Angeles region, from San Luis Obispo County to San Diego County.

